Мобильных операторов обязали обеспечивать интернет в рамках стандарта: что предусматривает новый законопроект

Как известно, Верховная Рада поддержала законопроект 12094, который вводит новые стандарты качества мобильной связи и делает скорость интернета обязательным показателем. Документ направлен на улучшение цифровой инфраструктуры и гарантирование стабильной связи для всех украинцев, указывают в Министерстве цифровой трансформации.

Что предусматривает документ:

Скорость интернета станет официальным показателем качества.

Для скорости интернета установят фиксированное количество мегабит в секунду, а мобильные операторы будут предоставлять услуги в рамках этого стандарта.

Украинцы смогут самостоятельно проверять качество мобильного интернета через смартфоны.

Информация о качестве и скорости будет передаваться регулятору сферы НКЕК для анализа. Это поможет определять слабые места сети и оперативно реагировать на проблемы. О системе мониторинга качества мобильного интернета Министерство цифровой трансформации сообщит позднее.

Мораторий на проверку выполнения условий лицензий будет снят.

Это будет стимулировать операторов строить базовые станции в сельской местности, чтобы уменьшить зоны без связи.

Национальный роуминг будет работать и после завершения военного положения.

Украинцы смогут и дальше пользоваться сетями других операторов, чтобы иметь связь в кризисных ситуациях.

Ожидается, что в ближайшее время документ подпишет Президент.

