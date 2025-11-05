Мобильных операторов обязали обеспечивать интернет в рамках стандарта: что предусматривает новый законопроект

Как известно, Верховная Рада поддержала законопроект 12094, который вводит новые стандарты качества мобильной связи и делает скорость интернета обязательным показателем. Документ направлен на улучшение цифровой инфраструктуры и гарантирование стабильной связи для всех украинцев, указывают в Министерстве цифровой трансформации.
Что предусматривает документ:
Для скорости интернета установят фиксированное количество мегабит в секунду, а мобильные операторы будут предоставлять услуги в рамках этого стандарта.
Информация о качестве и скорости будет передаваться регулятору сферы НКЕК для анализа. Это поможет определять слабые места сети и оперативно реагировать на проблемы. О системе мониторинга качества мобильного интернета Министерство цифровой трансформации сообщит позднее.
Это будет стимулировать операторов строить базовые станции в сельской местности, чтобы уменьшить зоны без связи.
Украинцы смогут и дальше пользоваться сетями других операторов, чтобы иметь связь в кризисных ситуациях.
Ожидается, что в ближайшее время документ подпишет Президент.
