З Конференції з відновлення Україна вийде з домовленостями на мільярди євро — Зеленський

Гроші, які країна планує отримати, підуть на підтримку українського ОПК та енергетики.

Фото: armyinform.com.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час Конференції з відновлення України, яка 11 червня розпочалась у Німеччині, планує укласти договори на мільярди євро, які зокрема підуть на підтримку українського ОПК та енергетики.

«З цієї конференції ми вийдемо з домовленостями на мільярди євро і для нашої оборони, щодо виробництва військової техніки та зброї, і для нашої енергетики, для розбудови нової і більш сучасної енергетики, і для нашого соціального життя, це стосується освіти у громадах, будівництва житла, постачання медичного обладнання», - сказав Президент.

Раніше Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Конференції з відновлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.