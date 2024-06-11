Практика судів
  1. В Україні

З Конференції з відновлення Україна вийде з домовленостями на мільярди євро — Зеленський

12:25, 11 червня 2024
Гроші, які країна планує отримати, підуть на підтримку українського ОПК та енергетики.
З Конференції з відновлення Україна вийде з домовленостями на мільярди євро — Зеленський
Фото: armyinform.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час Конференції з відновлення України, яка 11 червня розпочалась у Німеччині, планує укласти договори на мільярди євро, які зокрема підуть на підтримку українського ОПК та енергетики.

 «З цієї конференції ми вийдемо з домовленостями на мільярди євро і для нашої оборони, щодо виробництва військової техніки та зброї, і для нашої енергетики, для розбудови нової і більш сучасної енергетики, і для нашого соціального життя, це стосується освіти у громадах, будівництва житла, постачання медичного обладнання», - сказав Президент.

Раніше Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Конференції з відновлення.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна не повинна збавляти темп реформ з подолання корупції і ухилення від сплати податків – спецпредставник США Пенні Пріцкер

Підтримка партнерів залежить від проведення реформ в Україні – спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Прокурор критикував суддю у судовому засіданні та звинуватив суд у тому, що справа пішла не в тому напрямку

Суддя у відповідь задовольнив відвід прокурора та поскаржився на його дії у Вищу раду правосуддя.

Як відбуватиметься повернення до військової служби у разі звільнення від відповідальності за дезертирство і СЗЧ – що пропонують депутати

Лише за 4 місяці вже зареєстровано 10 584 кримінальних проваджень за статтею про самовільне залишення військової частини і 7 306 кримінальних проваджень за дезертирство.

Україна експортує надлишкову електроенергію до ЄС і так докладається до енергетичної безпеки ЄС – Олаф Шольц

Відновлення України несе користь усім залученим заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував, чому розпочато досудове, а не службове розслідування щодо витоків інформації

Директор НАБУ Семен Кривонос пояснив, що оскільки публічна кампанія щодо обставин витоку інформації переросла у справжнє персональне «полювання на відьом» і спробу прямого тиску, він вирішив відповісти публічно.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    заступник голови Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду