Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Конференції з відновлення

Президент Володимир Зеленський 10 червня підписав розпорядження, яким затвердив склад делегації України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024).
Так, для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024), яка відбудеться 11 – 12 червня у Берліні, Україну представлятиме делегація у такому складі:
Юлія Свириденко — перший віце-премʼєр-міністр України — міністр економіки України, глава делегації
Герман Галущенко — міністр енергетики України
Оксана Жолнович — міністр соціальної політики України
Олександр Камишін — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України
Віктор Ляшко — міністр охорони здоровʼя України
Сергій Марченко — міністр фінансів України
Ольга Стефанішина — віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Василь Шкураков — перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
Ростислав Шурма — заступник керівника Офісу Президента України.
Юлії Свириденко дозволено вносити за погодженням із МЗС зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення її роботи радників, експертів, технічних працівників.
Також їй доручено забезпечити координацію роботи делегації під час Конференції з визначення пріоритетних заходів відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України, а також подальшу координацію із впровадження зазначених пріоритетних заходів.
Мінекономіки за погодженням із МЗС повинно затвердити вказівки делегації України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024)
Автор: Наталя Мамченко
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