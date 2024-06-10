Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Конференції з відновлення

Президент України підписав розпорядження про склад делегації України для участі в Конференції з питань відновлення, яка відбудеться у Берліні.

Президент Володимир Зеленський 10 червня підписав розпорядження, яким затвердив склад делегації України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024).

Так, для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024), яка відбудеться 11 – 12 червня у Берліні, Україну представлятиме делегація у такому складі:

Юлія Свириденко — перший віце-премʼєр-міністр України — міністр економіки України, глава делегації

Герман Галущенко — міністр енергетики України

Оксана Жолнович — міністр соціальної політики України

Олександр Камишін — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

Віктор Ляшко — міністр охорони здоровʼя України

Сергій Марченко — міністр фінансів України

Ольга Стефанішина — віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Василь Шкураков — перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України

Ростислав Шурма — заступник керівника Офісу Президента України.

Юлії Свириденко дозволено вносити за погодженням із МЗС зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення її роботи радників, експертів, технічних працівників.

Також їй доручено забезпечити координацію роботи делегації під час Конференції з визначення пріоритетних заходів відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України, а також подальшу координацію із впровадження зазначених пріоритетних заходів.

Мінекономіки за погодженням із МЗС повинно затвердити вказівки делегації України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024)

Автор: Наталя Мамченко

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