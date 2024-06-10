Співробітників Маріупольського СІЗО судитимуть за державну зраду

Вони зрадили присязі та почали працювати на окупантів.

Скерували до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох співробітників Маріупольського СІЗО за фактом державної зради. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як стало відомо, у березні 2022 року працівники правоохоронного органу пішли на співпрацю з ворогом. Зрадили присязі старший по корпусу, двоє інспекторів відділу режиму і охорони та старша інспекторка відділу по роботі з персоналом.

Вони добровільно обійняли псевдопосади в захопленій ворогом установі, незаконно підпорядкованій «державній службі виконання покарань міністерства юстиції днр». На той час в ізоляторі перебувало 353 особи.

Виконуючи покладені на них обов’язки, обвинувачені організовують роботу за російським законодавством. При цьому порушують конституційні права ув’язнених, адже деякі з них вже мали бути піддані суду України або звільнені з державної установи, проте вимушені перебувати під контролем окупаційної адміністрації.

Їх оголошено у розшук.

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