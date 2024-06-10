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Сотрудников Мариупольского СИЗО будут судить за государственную измену

22:18, 10 июня 2024
Они предали присягу и начали работать на оккупантов.
Сотрудников Мариупольского СИЗО будут судить за государственную измену
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Направили в суд обвинительные акты в отношении четырех сотрудников Мариупольского СИЗО по факту государственной измены. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Как стало известно, в марте 2022 года правоохранители пошли на сотрудничество с врагом. Предали присяге старший по корпусу, два инспектора отдела режима и охраны и старшая инспектор отдела по работе с персоналом.

Они добровольно заняли псевдодолжности в захваченном врагом учреждении, незаконно подчиненном «государственной службе исполнения наказаний министерства юстиции днр». В то время в изоляторе находились 353 человека.

Выполняя возложенные на них обязанности, обвиняемые организуют работу по российскому законодательству. При этом нарушают конституционные права заключенных, ведь некоторые из них уже должны быть подвергнуты суду Украины или уволены из государственного учреждения, однако вынуждены находиться под контролем оккупационной администрации.

Они объявлены в розыск.

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