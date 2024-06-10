В Гоструда напомнили, какие требования по охране труда должен соблюдать учитель физической культуры

Во время учебного процесса учитель физкультуры должен находиться в спортивной форме и обуви установленного образца с учетом всех санитарно-гигиенических норм к одежде и помещению.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, какие требования по охране труда должен соблюдать учитель физической культуры в спортивном зале.

Отмечается, что к самостоятельной работе в спортивном зале заведения допускаются работники, которые:

- достигли 18 лет, имеют соответствующее образование, прошли медицинское освидетельствование и не имеют противопоказаний к работе;

- прошли на предприятии инструктажи по вопросам охраны труда, оказанию медицинской помощи пострадавшим от несчастных случаев, а также по правилам поведения и действий при возникновении аварийных ситуаций, пожаров и стихийных бедствий.

График работы в спортивном зале определяется расписанием учебных занятий, которое должно быть утверждено директором учебного заведения. С целью исключения травмоопасных ситуаций и предупреждения несчастных случаев перед началом занятий, учитель физической культуры должен проверить готовность и исправность спортивного инвентаря и оборудования с учетом требований к проведению урока по тем или иным видам спортивных занятий.

Во время учебного процесса учитель физкультуры должен находиться в спортивной форме и обуви установленного образца с учетом всех санитарно-гигиенических норм в спец. одежды и помещения, а также обязаны следить за выполнением этих требований учащимися.

Во время проведения занятий в спортивном зале нельзя: использовать спортивное оборудование и инвентарь в качестве подставок под предметы; допускать большое скопление неиспользованного спортивного оборудования и любого другого инструментария в спортивном зале; самостоятельно производить ремонт спортивного оборудования; оставлять учащихся в спортивном зале на уроке или занятий одних без присмотра и другие.

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