Увеличение срока пребывания ребенка и возможность открыть ФЛП: основные изменения, направленные на развитие патронатных семей

17:45, 10 июня 2024
Теперь воспитатели и их помощники смогут открывать ФЛП и получать более высокую зарплату.
Кабинет министров поддержал изменения, направленные на развитие патронатных семей – временную форму устройства детей. Об этом сообщает Офис Омбудсмана.
Так, теперь воспитатели и их помощники смогут открывать ФЛП и получать более высокую зарплату.
Изменения в отношении патронатных воспитателей:
- они смогут работать как физические лица или как ФЛП (для этого необходимы КВЭДы 97.00 и/или 88.91 и/или 85.59);
- повышается оплата труда – с 1 июля они будут получать обеспечение в размере трех минимальных заработных плат в месяц (3,5 – для ФЛП, если они самостоятельно платят ЕСВ и единый налог);
- вводится оплата на время ожидания ребенка – период между убытием одного ребенка и устройством другого будет оплачиваться в размере одной минимальной зарплаты;
- за 3 месяца ухода за ребенком будут начисляться 7 дней оплачиваемого отпуска. Их можно использовать после убытия детей или копить. Если ребенок находится под патронатом более 3 месяцев – за каждую последующую неделю прибавляется один оплачиваемый день отпуска;
- к патронатному воспитателю можно будет устраивать детей из других общин.
Изменения помощников патронатных воспитателей:
- им может быть не только родственник, проживающий вместе с воспитателем – Служба по делам детей будет помогать найти помощника;
- работа помощника будет оплачиваться в размере одной минимальной зарплаты в месяц. Помощник может быть ФЛПом – нужны такие же КВЭДы, как и для воспитателя;
- сокращаются сроки начала обучения кандидатов в воспитатели и помощники – до месяца после получения направления.
Также ребенок сможет оставаться под патронатом более 6 месяцев, если:
- суд будет рассматривать дело о лишении родительских прав или отнятии ребенка у родителей без лишения родительских прав (но не дольше месяца после вступления решения суда в силу);
- ее невозможно вернуть родителям или законным представителям из-за нахождения их в зоне активных боевых действий или на оккупированной территории.
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