Непонятный радиосигнал приходит из космоса каждый час: ученые обескуражены

Источником радиосигналов может быть как нейтронная звезда, так и белые карлики

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Австралийский радиотелескоп зафиксировал непонятные радиосигналы, которые приходят на Землю из космоса раз в час, проходя через три разных расстояния, при этом характеристики сигнала меняются загадочным образом. Среди ученых много противоречий относительно происхождения сигналов. Об этом сообщает Astronomy.

Источник сигналов остается неизвестным, но ученые считают, что он может быть связан с нейтронной звездой или белым карликом - что противоречит существующим законам физики. Есть предположение, что эти сигналы могут быть результатом взаимодействия двух невидимых звезд в двойной системе, где одна вращается вокруг другой, создавая такой эффект.

Астрономы регулярно направляют радиотелескопы в космос в поисках спорадических радиоволн. Эти радиопереходные процессы могут быть одноразовыми вспышками или повторяющимися. Преимущественно, они связаны с вращающимися нейтронными звездами - пульсарами, которые излучают регулярные вспышки радиоволн, подобно космическим маякам. Обычно, нейтронные звезды вращаются с невероятной скоростью, завершая один оборот за секунды или даже доли секунды.

Тем не менее, недавно обнаруженный радиопереходный процесс имеет цикл продолжительностью почти час - самый длинный из известных. Он демонстрирует разнообразие в виде длинных ярких вспышек, быстрых слабых импульсов. Это явление поразило астрономов, и пока они не могут объяснить его природу.

Хотя наиболее вероятным источником сигнала является нейтронная звезда, остаются и другие возможности. Нейтронные звезды регулярно излучают радиоволны, поэтому они являются главными подозреваемыми. Возможно, такие разнообразные сигналы возникают из-за взаимодействия между сильными магнитными полями нейтронных звезд и сложными плазменными потоками. Однако для нейтронной звезды физически невозможно вращаться один раз в 54 минуты.

С другой стороны, белые карлики могут вращаться медленнее, но не понятно, как они могли бы генерировать подобные радиосигналы. Дальнейшие анализы и наблюдения, возможно, помогут ученым разгадать эту тайну и углубить знания о физике звезд.

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