Практика судів
  1. У світі

Незрозумілий радіосигнал приходить із космосу щогодини: вчені збентежені

15:57, 10 червня 2024
Джерелом радіосигналів може бути як нейтронна зірка, так і білі карлики.
Незрозумілий радіосигнал приходить із космосу щогодини: вчені збентежені
Джерело фото: freepik.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Австралійський радіотелескоп зафіксував незрозумілі радіосигнали, що приходять на Землю з космосу раз на годину, проходячи через три різні відстані, при цьому характеристики сигналу змінюються загадковим чином. Серед вчених багато суперечностей щодо походження сигналів. Про це повідомляє Astronomy.

Джерело сигналів залишається невідомим, але науковці вважають, що воно може бути пов’язане з нейтронною зіркою або білим карликом — що суперечить існуючим законам фізики. Є припущення, що ці сигнали можуть бути результатом взаємодії двох невидимих зірок у подвійній системі, де одна обертається навколо іншої, створюючи такий ефект.

Астрономи регулярно спрямовують радіотелескопи в космос у пошуках спорадичних радіохвиль. Ці радіоперехідні процеси можуть бути одноразовими спалахами або повторюваними. Переважно, вони пов’язані з обертовими нейтронними зірками — пульсарами, які випромінюють регулярні спалахи радіохвиль, подібно до космічних маяків. Зазвичай, нейтронні зірки обертаються з неймовірною швидкістю, завершуючи один оберт за секунди або навіть частки секунди.

Проте, нещодавно виявлений радіоперехідний процес має цикл тривалістю майже годину — найдовший з відомих. Він демонструє різноманітність у вигляді довгих яскравих спалахів, швидких слабких імпульсів. Це явище вразило астрономів, і наразі вони не можуть пояснити його природу.

Хоча найімовірнішим джерелом сигналу є нейтронна зірка, залишаються й інші можливості. Нейтронні зірки регулярно випромінюють радіохвилі, тому вони є головними підозрюваними. Можливо, такі різноманітні сигнали виникають через взаємодію між сильними магнітними полями нейтронних зірок і складними плазмовими потоками. Проте для нейтронної зірки фізично неможливо обертатися один раз на 54 хвилини.

З іншого боку, білі карлики можуть обертатися повільніше, але не зрозуміло, як вони могли б генерувати подібні радіосигнали. Подальші аналізи та спостереження, можливо, допоможуть вченим розгадати цю таємницю та поглибити знання про фізику зірок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Конференції з відновлення

Президент України підписав розпорядження про склад делегації України для участі в Конференції з питань відновлення, яка відбудеться у Берліні.

Ми не врахували нюанс щодо підприємств, які підпадають під критерії бронювання, але ще не встигли забронювати своїх працівників – Федір Веніславський

Підприємство подаватиме список заброньованих працівників через «Дію», де він верифікується з Пенсійним фондом, і після верифікації в Реєстрі «Оберіг» фіксується, що ці громадяни є заброньованими і ніяких повісток вони не будуть отримувати – Веніславський.

Анастасія Радіна пропонує внести зміни до закону про АРМА щодо управління арештованими об’єктами мистецтва

Пропонується запровадити механізм оцінки арештованих об’єктів мистецтва, переданих в управління АРМА, шляхом проведення державної експертизи на предмет визначення їх культурної цінності.

У суду відсутні повноваження щодо визнання нещасного випадку таким, що пов`язаний із виробництвом – Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів, що задовольнили позов шахтаря

Велика Палата Верховного Суду вирішила, що суд не уповноважений встановлювати або вважати доведеним факт пов`язаності нещасного випадку з виробництвом, і скасувала рішення судів, які задовольнили позов травмованого на виробництві шахтаря, хоча касаційну скаргу подала шахта, яка не оскаржувала рішення суду першої інстанції в апеляції.

Кабмін затвердив Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі чи втрати працездатності поліцейського

Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, можуть реалізувати його протягом 3 років з дня виникнення в них такого права.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ярослава Балан
    Ярослава Балан
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області