Незрозумілий радіосигнал приходить із космосу щогодини: вчені збентежені

Джерелом радіосигналів може бути як нейтронна зірка, так і білі карлики.

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Австралійський радіотелескоп зафіксував незрозумілі радіосигнали, що приходять на Землю з космосу раз на годину, проходячи через три різні відстані, при цьому характеристики сигналу змінюються загадковим чином. Серед вчених багато суперечностей щодо походження сигналів. Про це повідомляє Astronomy.

Джерело сигналів залишається невідомим, але науковці вважають, що воно може бути пов’язане з нейтронною зіркою або білим карликом — що суперечить існуючим законам фізики. Є припущення, що ці сигнали можуть бути результатом взаємодії двох невидимих зірок у подвійній системі, де одна обертається навколо іншої, створюючи такий ефект.

Астрономи регулярно спрямовують радіотелескопи в космос у пошуках спорадичних радіохвиль. Ці радіоперехідні процеси можуть бути одноразовими спалахами або повторюваними. Переважно, вони пов’язані з обертовими нейтронними зірками — пульсарами, які випромінюють регулярні спалахи радіохвиль, подібно до космічних маяків. Зазвичай, нейтронні зірки обертаються з неймовірною швидкістю, завершуючи один оберт за секунди або навіть частки секунди.

Проте, нещодавно виявлений радіоперехідний процес має цикл тривалістю майже годину — найдовший з відомих. Він демонструє різноманітність у вигляді довгих яскравих спалахів, швидких слабких імпульсів. Це явище вразило астрономів, і наразі вони не можуть пояснити його природу.

Хоча найімовірнішим джерелом сигналу є нейтронна зірка, залишаються й інші можливості. Нейтронні зірки регулярно випромінюють радіохвилі, тому вони є головними підозрюваними. Можливо, такі різноманітні сигнали виникають через взаємодію між сильними магнітними полями нейтронних зірок і складними плазмовими потоками. Проте для нейтронної зірки фізично неможливо обертатися один раз на 54 хвилини.

З іншого боку, білі карлики можуть обертатися повільніше, але не зрозуміло, як вони могли б генерувати подібні радіосигнали. Подальші аналізи та спостереження, можливо, допоможуть вченим розгадати цю таємницю та поглибити знання про фізику зірок.

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