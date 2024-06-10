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Міноборони напряму контрактуватиме зі світовими виробниками озброєння

17:09, 10 червня 2024
Міноборони України впроваджує нову стратегію контрактування зі світовими виробниками озброєння.
Міноборони напряму контрактуватиме зі світовими виробниками озброєння
Джерело фото: mil.gov.ua
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Міністерство оборони України впровадило нову стратегію прямого контрактування зі світовими виробниками озброєння. Цей крок забезпечить країну новітніми зразками озброєння, що відповідають міжнародним стандартам. Про це заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков під час виступу на Балкано-українському форумі оборонної промисловості, пише Міноборони.

Пряме контрактування є важливою частиною стратегії Міністерства оборони щодо розширення міжнародного співробітництва та підвищення боєздатності української армії. Завдяки цьому підходу, Україна зможе отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, що сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації Збройних сил України.

«Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння. Це новий етап співпраці, який дозволить нам отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, що, безумовно, сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації ЗСУ», — зазначив Дмитро Кліменков.

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