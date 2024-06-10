«Нічого не знає про політику»: на Кіпрі до Європарламенту обрали 24-річного блогера

24-річний Ютуб-блогер Фідіас Панайоту отримав одне з шести місць від Кіпру в Європейському парламенті.

24-річний Ютуб-блогер Фідіас Панайоту несподівано отримав одне з шести місць від Кіпру в Європейському парламенті. Сам чоловік зізнається, що нічого не знає про політику і жодного разу в житті не голосував на виборах. Про це пише Cyprus Mail.

Панайоту несподівано прийшов третім після традиційних політичних партій, за нього проголосував майже кожен п’ятий виборець, що взяв участь у голосуванні.

Сам блогер здивувався своїй перемозі і розповів, що навіть не очікував бути обраним до Європарламенту.

Панайоту подав свою кандидатуру до Європарламенту у квітні. Тоді він заявив, що його мета – не бути обраним, а мотивувати молодь займатися політикою.

Раніше ми писали, що 24-річний Панайоту сам не вірив, що отримає такі результати.

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