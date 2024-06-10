«Ничего не знает о политике»: на Кипре в Европарламент избрали 24-летнего блогера

24-летний Ютуб-блогер Фидиас Панайоту получил одно из шести мест от Кипра в Европейском парламенте.

24-летний Ютуб-блогер Фидиас Панайоту неожиданно получил одно из шести мест от Кипра в Европейском парламенте. Сам мужчина признается, что ничего не знает о политике и ни разу в жизни не голосовал на выборах. Об этом пишет Cyprus Mail.

Панайоту неожиданно пришел третьим после традиционных политических партий, за него проголосовал почти каждый принявший участие в голосовании пятый избиратель.

Сам блоггер удивился своей победе и рассказал, что даже не ожидал быть избранным в Европарламент.

Панайоту подал свою кандидатуру в Европарламент в апреле. Тогда он заявил, что его цель – не быть избранным, а мотивировать молодежь заниматься политикой.

Ранее мы писали, что 24-летний Панайот сам не верил, что получит такие результаты.

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