Мы не учли нюанс относительно предприятий, которые подпадают под критерии бронирования, но еще не успели забронировать своих работников – Федор Вениславский

Предприятие будет представлять список забронированных работников через «Дию», где он верифицируется с Пенсионным фондом, и после верификации в Реестре «Оберег» фиксируется, что эти граждане забронированы и никаких повесток они не будут получать – Вениславский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин утвердил новый Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (т.е. Портала Дия). Соответствующее постановление №650 было принято 5 июня. Данное постановление должно решить некоторые проблемы с бронированием.

Так, проблем с законом о мобилизации нет, поэтому вносить изменения в него пока не будут. Но есть один «нюанс». Об этом в интервью РБК-Украина рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

«Сейчас каких-то вопиющих проблем с этим законом нет. Был единственный момент.

Мы в законе не учли нюанс относительно предприятий, подпадающих под критерии бронирования, но которые еще не успели забронировать своих работников. Это, например, предприятия, в частности, в сфере военно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры, железнодорожного транспорта, энергетики. Для того чтобы забронировать их работников, они должны уточнить свои военно-учетные данные. А дальше им совершенно законно приходят повестки, поскольку у них еще на сегодняшний день нет брони. Получился несколько замкнутый круг» - объяснил Вениславский.

По его словам, эту проблему должно решить электронное бронирование в Дии: когда не нужно будет идти в ТЦК и СП, а предприятие, имеющее основания забронировать работников, просто подает список в Дию. Он верифицируется с Пенсионным фондом, с Фондом социального страхования. Они подтверждают, что работники работают именно на этом предприятии, что за них уплачиваются взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования. И после верификации сразу в системе «Оберег» фиксируется, что эти граждане забронированы. И после этого военнообязанные забронированные работники обновляют свои данные, и никаких повесток они не будут получать», - подчеркнул он.

Также, по его словам, продлевать 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных не будут, потому что заместитель министра обороны Катерина Черногоренко предоставила комитету статистику, согласно которой с 18 мая по 3 июня свои данные обновили более 1,5 миллиона украинцев.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала о новом порядке бронирования работников аппаратов судов и органов судейского управления, и объясняла, кого могут мобилизовать в судах, ВККС и ВСП.

Автор: Наталья Мамченко

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