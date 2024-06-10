Анастасия Радина предлагает внести изменения в закон об АРМА по управлению арестованными объектами искусства

Предлагается ввести механизм оценки арестованных объектов искусства, переданных в управление АРМА путем проведения государственной экспертизы на предмет определения их культурной ценности.

Председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина зарегистрировала в парламенте законопроект 11280-1 о внесении изменений в Закон «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» (АРМА) об особенностях управления культурными ценностям и другим активам.

Как отмечает Радина, в АРМА в управление передается значительное количество активов, арестованных в уголовных производствах. При этом также растет разнообразие видов таких активов. Среди них встречаются объекты материальной и духовной культуры – картины, иконы, книги, разные виды оружия и т.д. (объекты искусства). Это объекты из частных коллекций, поэтому государственные органы не обладают информацией имеют ли они культурную, музейную или семейную ценность. Следовательно, возникает потребность в дополнительном правовом регулировании способов управления такими активами.

Этим законопроектом предлагается ввести механизм оценки арестованных объектов искусства, переданных в управление АРМА, путем проведения государственной экспертизы по поводу определения их культурной ценности. В случае наличия у арестованных активов культурной ценности, такие активы предлагается передавать в управление музеям, заповедникам, библиотекам или архивам государственной формы собственности, в порядке, предусмотренном статьей 21-1 Закона об АРМА.

Также в практике управления арестованными активами имеются случаи принятия судами решений по управлению активами в виде объектов искусства путем их реализации. Такое решение было принято в ходе уголовного производства по делу Виктора Медведчука. При этом перед принятием решения не проводилось изучение соответствующих объектов на предмет их художественного, исторического, этнографического и научного значения. Однако во время начатой ​​процедуры реализации арестованных 285 картин оказалось, что 112 из них имеют культурную и историческую ценность.

Учитывая специфику объектов искусства и их уникальность, в определенных случаях не представляется возможным применять к ним стандартные правила управления активами, имеющими родовые признаки. Следовательно, законопроект предлагает установить, что движимое имущество, относящееся к культурным ценностям, не может быть реализовано до конфискации, специальной конфискации, другого судебного решения о взыскании в доход государства.

По мнению главы Комитета, указанное цель избежать ряда рисков для государства, таких как:

требования законного владельца о возврате индивидуального (уникального) имущества после снятия с него ареста;

поспешного принятия решения о реализации объектов искусства без должной оценки их художественного, исторического, этнографического, научного значения, допущения ошибок или злоупотреблений во время этого процесса;

возможность собственнику арестованного имущества выкупить такие объекты через подставных лиц и т.д.

Также абзацем первым части первой статьи 21-1 Закона определены требования к предприятиям, учреждениям, организациям, которым передаются арестованные активы в исключительных случаях. В настоящее время такое предприятие должно относиться к сфере управления министерства, другому центральному органу исполнительной власти. Однако, согласно части первой статьи 5 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности» предприятия, учреждения, организации как объекты управления государственной собственности могут принадлежать не только к сфере управления министерства, другому центральному органу исполнительной власти, но и в сферу управления Кабинета Министров Украины. В этой связи предлагается расширить приведенный перечень органов, прибавив к нему Правительство.

Итак, законопроект предусматривает:

определение механизма оценки арестованных активов, переданных в управление АРМА, путем проведения государственной экспертизы по поводу определения их культурной ценности;

передачу арестованных активов, которые могут быть отнесены к предметам музейного значения, в управление музеям, заповедникам, библиотекам или архивам государственной формы собственности в порядке, предусмотренном статьей 21-1 Закона;

установление, движимое имущество, принадлежащее к культурным ценностям, не может быть реализовано до конфискации, специальной конфискации, иного судебного решения о взыскании в доход государства;

внесение Кабинета Министров Украины в список органов, в управлении которых может находиться предприятие, которому передаются арестованные активы в исключительных случаях, предусмотренных статьей 21-1 Закона;

определение механизма исполнения судебного решения, которым предусматривается взыскание в доход государства облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» при применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях».

Автор: Наталья Мамченко

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