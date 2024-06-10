Анастасия Радина предлагает внести изменения в закон об АРМА по управлению арестованными объектами искусства

Председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина зарегистрировала в парламенте законопроект 11280-1 о внесении изменений в Закон «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» (АРМА) об особенностях управления культурными ценностям и другим активам.
Как отмечает Радина, в АРМА в управление передается значительное количество активов, арестованных в уголовных производствах. При этом также растет разнообразие видов таких активов. Среди них встречаются объекты материальной и духовной культуры – картины, иконы, книги, разные виды оружия и т.д. (объекты искусства). Это объекты из частных коллекций, поэтому государственные органы не обладают информацией имеют ли они культурную, музейную или семейную ценность. Следовательно, возникает потребность в дополнительном правовом регулировании способов управления такими активами.
Этим законопроектом предлагается ввести механизм оценки арестованных объектов искусства, переданных в управление АРМА, путем проведения государственной экспертизы по поводу определения их культурной ценности. В случае наличия у арестованных активов культурной ценности, такие активы предлагается передавать в управление музеям, заповедникам, библиотекам или архивам государственной формы собственности, в порядке, предусмотренном статьей 21-1 Закона об АРМА.
Также в практике управления арестованными активами имеются случаи принятия судами решений по управлению активами в виде объектов искусства путем их реализации. Такое решение было принято в ходе уголовного производства по делу Виктора Медведчука. При этом перед принятием решения не проводилось изучение соответствующих объектов на предмет их художественного, исторического, этнографического и научного значения. Однако во время начатой процедуры реализации арестованных 285 картин оказалось, что 112 из них имеют культурную и историческую ценность.
Учитывая специфику объектов искусства и их уникальность, в определенных случаях не представляется возможным применять к ним стандартные правила управления активами, имеющими родовые признаки. Следовательно, законопроект предлагает установить, что движимое имущество, относящееся к культурным ценностям, не может быть реализовано до конфискации, специальной конфискации, другого судебного решения о взыскании в доход государства.
По мнению главы Комитета, указанное цель избежать ряда рисков для государства, таких как:
Также абзацем первым части первой статьи 21-1 Закона определены требования к предприятиям, учреждениям, организациям, которым передаются арестованные активы в исключительных случаях. В настоящее время такое предприятие должно относиться к сфере управления министерства, другому центральному органу исполнительной власти. Однако, согласно части первой статьи 5 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности» предприятия, учреждения, организации как объекты управления государственной собственности могут принадлежать не только к сфере управления министерства, другому центральному органу исполнительной власти, но и в сферу управления Кабинета Министров Украины. В этой связи предлагается расширить приведенный перечень органов, прибавив к нему Правительство.
Итак, законопроект предусматривает:
Автор: Наталья Мамченко
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