Анастасія Радіна пропонує внести зміни до закону про АРМА щодо управління арештованими об’єктами мистецтва

Пропонується запровадити механізм оцінки арештованих об’єктів мистецтва, переданих в управління АРМА, шляхом проведення державної експертизи на предмет визначення їх культурної цінності.

Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зареєструвала у парламенті законопроект 11280-1 про внесення змін до Закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (АРМА) щодо особливостей управління культурними цінностями та іншими активами.

Як зазначає Радіна, до АРМА в управління передається значна кількість активів, які арештовані у кримінальних провадженнях. При цьому також зростає розмаїття видів таких активів. Серед них трапляються об'єкти матеріальної та духовної культури – картини, ікони, книги, різні види зброї тощо (об’єкти мистецтва). Це об’єкти з приватних колекцій, а тому державні органи не володіють інформацією чи мають вони культурну, музейну чи родинну цінність. Відтак, виникає потреба у додатковому правовому регулюванні способів управління такими активами.

Цим законопроектом пропонується запровадити механізм оцінки арештованих об’єктів мистецтва, переданих в управління АРМА, шляхом проведення державної експертизи на предмет визначення їх культурної цінності. У разі наявності в арештованих активів культурної цінності, такі активи пропонується передавати в управління до музеїв, заповідників, бібліотек або архівів державної форми власності, у порядку, передбаченому статтею 21-1 Закону про АРМА.

Також у практиці управління арештованими активами наявні випадки прийняття судами рішень щодо управління активами у вигляді об’єктів мистецтва, шляхом їх реалізації. Таке рішення було прийнято під час кримінального провадження у справі Віктора Медведчука. При цьому перед прийняттям цього рішення не проводилось вивчення відповідних об’єктів на предмет їх художнього, історичного, етнографічного та наукового значення. Однак, під час розпочатої процедури реалізації арештованих 285 картин виявилось, що 112 із них мають культурну та історичну цінність.

З огляду на специфіку об’єктів мистецтва та їх унікальність, у певних випадках не вбачається за можливе застосовувати до них стандартні правила управління активами, що мають родові ознаки. Відтак, законопроект пропонує встановити, що рухоме майно, яке належить до культурних цінностей, не може бути реалізовано до конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про стягнення в дохід держави.

На думу голови Комітету, зазначене має на меті уникнути ряду ризиків для держави, таких як:

вимоги законного власника про повернення індивідуального (унікального) майна після зняття з нього арешту;

поспішного прийняття рішення про реалізацію об’єктів мистецтва без належної оцінки їх художнього, історичного, етнографічного, наукового значення, допущення помилок або зловживань під час цього процесу;

можливість власнику арештованого майна викупити такі об’єкти через підставних осіб тощо.

Також абзацом першим частини першої статті 21-1 Закону визначено вимоги до підприємств, установ, організацій, яким передаються арештовані активи у виключних випадках. Наразі таке підприємство повинно належати до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади. Однак, відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» підприємства, установи, організації, як об'єкти управління державної власності, можуть належати не тільки до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, але і до сфери управління Кабінету Міністрів України. У зв’язку з цим пропонується розширити наведений перелік органів, додавши до нього Уряд.

Отже, законопроект передбачає:

визначення механізму оцінки арештованих активів, переданих в управління АРМА, шляхом проведення державної експертизи на предмет визначення їх культурної цінності;

передачу арештованих активів, які можуть бути віднесені до предметів музейного значення, в управління до музеїв, заповідників, бібліотек або архівів державної форми власності у порядку, передбаченому статтею 21-1 Закону;

встановлення, що рухоме майно, яке належить до культурних цінностей, не може бути реалізовано до конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про стягнення в дохід держави;

внесення Кабінету Міністрів України до переліку органів, в управлінні яких може перебувати підприємство, якому передаються арештовані активи у виключних випадках, передбачених статтею 21-1 Закону;

визначення механізму виконання судового рішення, яким передбачається стягнення в дохід держави облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у разі застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

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