Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Житель Хмельнитчины предлагал полиции взятку, чтобы не отвечать за незаконное обращение психотропов: как его наказали

16:15, 10 июня 2024
Мужчина признал свою вину, согласился на назначение согласованного наказания и осуществление благотворительной пожертвования военным на 20 000 гривен.
Житель Хмельнитчины предлагал полиции взятку, чтобы не отвечать за незаконное обращение психотропов: как его наказали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым в незаконном приобретении, перевозке и хранении психотропных веществ и в предложении неправомерной выгоды правоохранителям и назначил согласованное наказание – 5 лет лишения свободы срока и 17 000 гривен штрафа. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Як встановив суд, на початку цього року 33-річний житель м. Шепетівка через мобільний додаток замовив психотропні речовини – PVР та амфетамін в особливо великих розмірах. Перерахувавши гроші на вказаний криптовалютний рахунок, він отримав координати з місцем знаходження наркотиків. 11 лютого чоловік забрав замовлені 0,1585 г PVP та 268, 238 г амфетаміну у лісовому масиві міста й велосипедом повертався додому, як його затримали патрульні.   

Аби уникнути кримінальної відповідальності за придбання, перевезення та зберігання психотропних речовин, шепетівчанин запропонував правоохоронцям 10 000 гривень неправомірної вигоди, попри те, що поліцейські неодноразово його попереджали про відповідальність ще й за корупційну пропозицію.

Під час досудового розслідування прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. За її умовами, підозрюваний беззастережно визнав свою вину у вчиненні кримінальних  правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 309, ч. 1 ст. 369 КК України, погодився на призначення узгодженого покарання та здійснення благодійної пожертви на Збройні сили України у сумі 20 000 гривень.

У судовому засіданні сторони підтримали угоду та просили суд її затвердити.

Суд не встановив обставин, які б могли свідчити, що умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб. Натомість вони відповідають інтересам суспільства щодо своєчасного розкриття злочинів, а тому затвердження угоди у цьому провадженні, на думку суду, забезпечить справедливе та в розумні строки вирішення кримінальної справи при мінімальних витратах державних ресурсів, а також зменшить навантаження на органи прокуратури й суд.

«Суд враховує, що обвинувачений позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні малолітнього сина, яким опікується та сплачує аліменти на його утримання, на обліку органу пробації не перебуває, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, обставини, що обтяжують його покарання, судом не встановлено, здійснив благодійну пожертву на Збройні сили України», – йдеться у вироку суду.

Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, обвинувачений виявляє психічні та поведінкові розлади внаслідок поєднаного вживання опіоїдів, стимуляторів, усвідомлював значення своїх дій та міг керувати ними, застосування примусових заходів медичного характеру не потребує. Він знаходиться під динамічним спостереженням у лікаря-нарколога, проходив курс психосоціальної реабілітації у зв’язку з вживанням психоактивних речовин.

Відтак суд дійшов висновку, що слід затвердити угоду про визнання винуватості шляхом ухвалення вироку та призначити обвинуваченому узгоджене покарання. 

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению

Президент Украины подписал распоряжение о составе делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению, которая состоится в Берлине.

Мы не учли нюанс относительно предприятий, которые подпадают под критерии бронирования, но еще не успели забронировать своих работников – Федор Вениславский

Предприятие будет представлять список забронированных работников через «Дию», где он верифицируется с Пенсионным фондом, и после верификации в Реестре «Оберег» фиксируется, что эти граждане забронированы и никаких повесток они не будут получать – Вениславский.

Анастасия Радина предлагает внести изменения в закон об АРМА по управлению арестованными объектами искусства

Предлагается ввести механизм оценки арестованных объектов искусства, переданных в управление АРМА путем проведения государственной экспертизы на предмет определения их культурной ценности.

У суда отсутствуют полномочия по признанию несчастного случая связанным с производством – Большая Палата Верховного Суда отменила решение судов, удовлетворивших иск шахтера

Большая Палата Верховного Суда решила, что суд не уполномочен устанавливать или считать доказанным факт связанности несчастного случая с производством, и отменила решение судов, удовлетворивших иск травмированного на производстве шахтера, хотя кассационную жалобу подала шахта, не обжаловавшая решение суда первой инстанции в апелляции.

Кабмин утвердил Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели или утраты трудоспособности полицейского

Лица, имеющие право на получение единовременного денежного пособия, могут реализовать его в течение 3 лет со дня возникновения у них такого права.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ярослава Балан
    Ярослава Балан
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області