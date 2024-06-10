Житель Хмельниччини пропонував поліції хабар, аби не відповідати за незаконний обіг психотропів: як його покарали

Чоловік визнав свою вину, погодився на призначення узгодженого покарання та здійснення благодійної пожертви військовим на 20 000 гривень.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим у незаконному придбанні, перевезенні й зберіганні психотропних речовин та у пропозиції неправомірної вигоди правоохоронцям й призначив узгоджене покарання – 5 років ув’язнення зі звільненням від реального відбування на 2 роки іспитового строку та 17 000 гривень штрафу. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Як встановив суд, на початку цього року 33-річний житель м. Шепетівка через мобільний додаток замовив психотропні речовини – PVР та амфетамін в особливо великих розмірах. Перерахувавши гроші на вказаний криптовалютний рахунок, він отримав координати з місцем знаходження наркотиків. 11 лютого чоловік забрав замовлені 0,1585 г PVP та 268, 238 г амфетаміну у лісовому масиві міста й велосипедом повертався додому, як його затримали патрульні.

Аби уникнути кримінальної відповідальності за придбання, перевезення та зберігання психотропних речовин, шепетівчанин запропонував правоохоронцям 10 000 гривень неправомірної вигоди, попри те, що поліцейські неодноразово його попереджали про відповідальність ще й за корупційну пропозицію.

Під час досудового розслідування прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. За її умовами, підозрюваний беззастережно визнав свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 309, ч. 1 ст. 369 КК України, погодився на призначення узгодженого покарання та здійснення благодійної пожертви на Збройні сили України у сумі 20 000 гривень.

У судовому засіданні сторони підтримали угоду та просили суд її затвердити.

Суд не встановив обставин, які б могли свідчити, що умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб. Натомість вони відповідають інтересам суспільства щодо своєчасного розкриття злочинів, а тому затвердження угоди у цьому провадженні, на думку суду, забезпечить справедливе та в розумні строки вирішення кримінальної справи при мінімальних витратах державних ресурсів, а також зменшить навантаження на органи прокуратури й суд.

«Суд враховує, що обвинувачений позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні малолітнього сина, яким опікується та сплачує аліменти на його утримання, на обліку органу пробації не перебуває, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, обставини, що обтяжують його покарання, судом не встановлено, здійснив благодійну пожертву на Збройні сили України», – йдеться у вироку суду.

Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, обвинувачений виявляє психічні та поведінкові розлади внаслідок поєднаного вживання опіоїдів, стимуляторів, усвідомлював значення своїх дій та міг керувати ними, застосування примусових заходів медичного характеру не потребує. Він знаходиться під динамічним спостереженням у лікаря-нарколога, проходив курс психосоціальної реабілітації у зв’язку з вживанням психоактивних речовин.

Відтак суд дійшов висновку, що слід затвердити угоду про визнання винуватості шляхом ухвалення вироку та призначити обвинуваченому узгоджене покарання.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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