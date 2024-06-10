У Чернівцях знайшли туші свиней з африканською чумою: в Гравітоні оголошено карантин

На березі річки Прут знайдені 12 частин туш дорослих свиней та двомісячне порося.

У Чернівцях правоохоронці та фахівці Держпродспоживслужби розслідують випадок виявлення туш свиней у річці Прут, які могли стати причиною неприємного запаху в мікрорайоні Гравітон. Про це повідомляє acc.cv.ua.

Зазначається, що 9 червня співробітники Держпродспоживслужби отримали повідомлення від Нацполіції Буковини про знайдені туші свиней на острівці в річці Прут у межах Чернівців. На місце події виїхали співробітники Чернівецького районного управління поліції для з'ясування обставин.

Повідомлення було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Наразі триває перевірка.

Як повідомила Анжела Косован, перша заступниця начальника ГУ Держпродспоживслужби у Чернівецькій області, на острівці було знайдено 12 частин туш дорослих свиней та двомісячне порося. За її словами, це явно людська справа, оскільки водою туші не могли потрапити на острівець. Туші не мали жодного маркування.

Фахівці відібрали зразки для дослідження, які провела Регіональна державна лабораторія в Івано-Франківську. Вранці 10 червня у Звіті про результати дослідження підтвердили наявність африканської чуми свиней у всіх зразках.

Залишки туш було знищено, а територію продезінфіковано. Безконтрольний під'їзд транспортних засобів та відвідування території заборонено, тут оголошено карантинну зону.

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