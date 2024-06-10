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У Києві чоловік заліз на капот авто поліції і вдарив правоохоронця: фото та відео

14:41, 10 червня 2024
Агресивний чоловік намагався потрапити до готелю, проте персонал був змушений викликати поліцію.
У Києві чоловік заліз на капот авто поліції і вдарив правоохоронця: фото та відео
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
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40-річний мешканець Києва під час комендантської години виліз на капот службового авто поліції, ще й вдарив правоохоронця в обличчя. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівнику поліції під час виконання службових обов’язків. За всі правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними Подільської окружної прокуратури міста Києва, подія трапилася близько 5-ї години ранку, коли чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі столиці. Агресивна поведінка відвідувача змусила працівників готелю викликати поліцію за допомогою тривожної кнопки.

Прибувши на місце події, правоохоронці зіткнулися з агресією з боку підозрюваного. Він розмахував руками, нецензурно висловлювався, заліз на капот службового автомобіля поліції та пошкодив його. Потім він завдав поліцейському удар в обличчя, внаслідок чого той впав.

Чоловіку висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

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