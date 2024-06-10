В Киеве мужчина залез на капот авто полиции и ударил правоохранителя: фото и видео

Агрессивный мужчина пытался попасть в отель, однако персонал был вынужден вызвать полицию.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

40-летний житель Киева во время комендантского часа вылез на капот служебного авто полиции, еще и ударил правоохранителя в лицо. Мужчине сообщено о подозрении в совершении умышленного причинения телесных повреждений работнику полиции при исполнении служебных обязанностей. За все правонарушения ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным Подольской окружной прокуратуры города Киева, происшествие случилось около 5 часов утра, когда мужчина пытался попасть в один из отелей в Подольском районе столицы. Агрессивное поведение посетителя заставило работников отеля вызвать полицию с помощью тревожной кнопки.

Прибыв на место происшествия, правоохранители столкнулись с агрессией со стороны подозреваемого. Он размахивал руками, нецензурно выражался, залез на капот служебного автомобиля полиции и повредил его. Затем он нанес полицейскому удар в лицо, в результате чего тот упал.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей лишение свободы на срок до 5 лет.

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