Мощный взрыв на оружейном заводе в Польше: погиб работник

В результате взрыва погиб 59-летний сотрудник.

Источник фото: RMF FM

На оружейном заводе Mesko в Свентокшиском воеводстве на юге Польши произошел мощный взрыв. Предварительно, там производили ракетное топливо. Внутри помещения на момент взрыва находилось два человека, третий человек был на улице - он не пострадал. По данным спасателей, одного из работников спасти не удалось. Погибший - 59-летний мужчина. Об этом сообщает RMF FM.

«У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад», - подтвердила директор завода Эльжбета Шренявская.

После взрыва возник пожар, на место происшествия прибыли пожарные бригады и вертолет Воздушной службы спасения. Двое работников, которые находились внутри помещения во время взрыва, нуждались в помощи, однако одного из них, к сожалению, спасти не удалось.

Руководство завода Mesko расследует причины взрыва.

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