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Потужний вибух на збройовому заводі в Польщі: загинув працівник

14:31, 10 червня 2024
Внаслідок вибуху загинув 59-річний співробітник.
Потужний вибух на збройовому заводі в Польщі: загинув працівник
Джерело фото: RMF FM
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На збройовому заводі Mesko у Свентокшиському воєводстві на півдні Польщі стався потужний вибух. Попередньо, там виробляли ракетне паливо. Всередині приміщення на момент вибуху знаходилося двоє людей, третя особа була надворі – вона не постраждала.  За даними рятувальників, одного з працівників врятувати не вдалося. Загиблий – 59-річний чоловік. Про це повідомляє RMF FM.

«У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому», – підтвердила директор заводу Ельжбета Шренявська.

Після вибуху виникла пожежа, на місце події прибули пожежні бригади та гелікоптер Повітряної служби порятунку. Двоє працівників, які знаходилися всередині приміщення під час вибуху, потребували допомоги, однак одного з них, на жаль, врятувати не вдалося.

Керівництво заводу Mesko розслідує причини вибуху.

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