Служба дисциплінарних інспекторів може бути створена у вересні – ВРП

За оптимістичними даними служба дисциплінарних інспекторів має бути створена у вересні цього року.

Джерело фото: Верховний Суд

Служба дисциплінарних інспекторів, за оптимістичними даними, має бути створена у вересні 2024 року. Про це повідомили у Вищій раді правосуддя.

Кабінет Міністрів України затвердив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих Україні міжнародними партнерами рекомендацій та умов, що систематизує рекомендації міжнародних партнерів стосовно проведення реформ, у тому числі і у судовій системі.

Як зазначили у ВРП, завданням, яке передбачено Матрицею реформ, є створення служби дисциплінарних інспекторів і передача цій службі Вищою радою правосуддя дисциплінарних справ щодо суддів.

«Наразі проводиться конкурс на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів, його заступника і дисциплінарних інспекторів. За оптимістичними даними служба дисциплінарних інспекторів має бути створена у вересні 2024 року. На цю службу покладаються великі сподівання у забезпеченні прозорих дисциплінарних процедур щодо суддів» – зазначили у Раді.

Серед зобов’язань України для вступу до ЄС – створення у цьому році Вищого адміністративного суду України.

Як зауважили у ВРП, Вища кваліфікаційна комісія суддів України наразі працює з величезним навантаженням через добір суддів до судів першої, апеляційної інстанцій, і одночасне проведення конкурсу до Вищого антикорупційного суду України і Вищого адміністративного суду України створить додаткові складності.

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