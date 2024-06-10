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У Німеччині не планують тиснути на українських біженців, щоб вони поверталися додому

16:33, 10 червня 2024
Біженці можуть самі вирішувати, коли їхати назад в Україну.
У Німеччині не планують тиснути на українських біженців, щоб вони поверталися додому
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Німеччина не буде змушувати українців повертатися додому. Біженці можуть самі вирішувати, коли їхати назад в Україну. Про це заявила міністр розвитку країни Свенья Шульце, передає Spiegel.

«Рішення про те, чи хочуть вони повернутися на батьківщину і коли, залишається за українцями, які знайшли у нас притулок. Німеччина не чинить жодного тиску і не виплачує жодних премій за повернення», - зазначила Шульце.

Водночас вона додада, що в Україні відчувається брак кваліфікованої робочої сили.

За її словами, українці, які шукають захисту в Німеччині, Польщі чи інших країнах, можуть зробити свій внесок у вирішення цієї проблеми.

Однак нюанс полягає в тому, що «професійна кваліфікація, яку вони отримують у Німеччині або інших країнах ЄС, ще не визнається автоматично в Україні», - зазначила вона, закликавши Україну якнайшвидше вирішити це питання.

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