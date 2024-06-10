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В Германии не планируют давить на украинских беженцев, чтобы они возвращались домой

16:33, 10 июня 2024
. Беженцы могут сами решать, когда ехать обратно в Украину.
В Германии не планируют давить на украинских беженцев, чтобы они возвращались домой
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Германия не будет заставлять украинцев возвращаться домой. Беженцы могут сами решать, когда ехать обратно в Украину. Об этом заявила министр развития страны Свенья Шульце, передает Spiegel.

«Решение о том, хотят ли они вернуться на родину и когда, остается за украинцами, которые нашли у нас убежище. Германия не оказывает никакого давления и не выплачивает никакие премии за возвращение», - отметила Шульце.

В то же время она добавила, что в Украине ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы.

По ее словам, украинцы, которые ищут защиту в Германии, Польше или других странах, могут внести свой вклад в решение этой проблемы.

Однако нюанс состоит в том, что «профессиональная квалификация, которую они получают в Германии или других странах ЕС, еще не признается автоматически в Украине», - отметила она, призвав Украину как можно быстрее решить этот вопрос.

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