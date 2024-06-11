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Как предпринимателям получить копию отчетности: объяснение от ГНС

21:35, 11 июня 2024
Предприниматель может получить копию отчетности, в случае ее потери.
Как предпринимателям получить копию отчетности: объяснение от ГНС
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Государственная налоговая служба в Ровенской области напоминает о порядке доступа к конфиденциальной информации в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации» №2939-VI от 13 января 2011 года с изменениями и дополнениями.

Согласно статье 7 этого закона, конфиденциальная информация - это информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий. Такая информация может распространяться по желанию владельца в соответствии с определенными им условиями.

Распорядители информации, которые владеют конфиденциальной информацией, могут распространять ее только с согласия лиц, которые ограничили доступ к этой информации. В случае отсутствия такого согласия, информация может распространяться только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

В соответствии со статьей 10 Закона, каждый человек имеет право на доступ к информации о себе, которая собирается и хранится. Распорядители информации обязаны предоставлять ее беспрепятственно и бесплатно по требованию лиц, которых она касается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Таким образом, субъект хозяйствования имеет право получить копию отчетности, которая была ранее подана в контролирующий орган, в случае ее утери. Это можно сделать, обратившись с соответствующим требованием в орган, владеющий этой информацией.

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