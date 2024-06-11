Як підприємцям отримати копію звітності: пояснення від ДПС

Підприємець може отримати копію звітності у разі її втрати.

Державна податкова служба у Рівненській області нагадує про порядок доступу до конфіденційної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» №2939-VI від 13 січня 2011 року зі змінами та доповненнями.

Згідно зі статтею 7 цього закону, конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Така інформація може поширюватися за бажанням власника відповідно до визначених ним умов.

Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до цієї інформації. У разі відсутності такої згоди, інформація може поширюватися лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 10 Закону, кожна особа має право на доступ до інформації про себе, яка збирається та зберігається. Розпорядники інформації зобов’язані надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, за винятком випадків, передбачених законом.

Таким чином, суб’єкт господарювання має право отримати копію звітності, що була раніше подана до контролюючого органу, у разі її втрати. Це можна зробити, звернувшись із відповідною вимогою до органу, що володіє цією інформацією.

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