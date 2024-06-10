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Служба дисциплинарных инспекторов может быть создана в сентябре – ВСП

14:20, 10 июня 2024
По оптимистичным данным, служба дисциплинарных инспекторов должна быть создана в сентябре этого года.
Служба дисциплинарных инспекторов может быть создана в сентябре – ВСП
Источник фото: Верховный Суд
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Служба дисциплинарных инспекторов, по оптимистическим данным, должна быть создана в сентябре 2024 года. Об этом сообщили в Высшем совете правосудия.

Кабинет Министров Украины утвердил Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий, что систематизирует рекомендации международных партнеров относительно проведения реформ, в том числе и в судебной системе.

Как отметили в ВСП, задачей, предусмотренной Матрицей реформ, является создание службы дисциплинарных инспекторов и передача этой службе Высшим советом правосудия дисциплинарных дел в отношении судей.

«В настоящее время проводится конкурс на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и дисциплинарных инспекторов. По оптимистичным данным, служба дисциплинарных инспекторов должна быть создана в сентябре 2024 года. На эту службу возлагаются большие надежды на обеспечение прозрачных дисциплинарных процедур в отношении судей», – отметили в Совете.

Среди обязательств Украины для вступления в ЕС – создание в этом году Высшего административного суда Украины.

Как отметили в ВСП, Высшая квалификационная комиссия судей Украины сейчас работает с огромной нагрузкой из-за отбора судей в суды первой, апелляционной инстанций, и одновременное проведение конкурса в Высший антикоррупционный суд Украины и Высший административный суд Украины создаст дополнительные сложности.

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