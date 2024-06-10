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В Черновцах обнаружили туши свиней с африканской чумой: в Гравитоне объявлен карантин

15:03, 10 июня 2024
На берегу реки Прут найдены 12 частей туш взрослых свиней и двухмесячный поросенок.
В Черновцах обнаружили туши свиней с африканской чумой: в Гравитоне объявлен карантин
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В Черновцах правоохранители и специалисты Госпродпотребслужбы расследуют случай обнаружения туш свиней в реке Прут, которые могли стать причиной неприятного запаха в микрорайоне Гравитон. Об этом сообщает acc.cv.ua.

Отмечается, что 9 июня сотрудники Госпродпотребслужбы получили сообщение от Нацполиции Буковины о найденных тушах свиней на островке в реке Прут в пределах Черновцов. На место происшествия выехали сотрудники Черновицкого районного управления полиции для выяснения обстоятельств.

Сообщение было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. Сейчас продолжается проверка.

Как сообщила Анжела Косован, первый заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, на островке было найдено 12 частей туш взрослых свиней и двухмесячный поросенок. По ее словам, это явно человеческое дело, поскольку водой туши не могли попасть на островок. Туши не имели никакой маркировки.

Специалисты отобрали образцы для исследования, которые провела Региональная государственная лаборатория в Ивано-Франковске. Утром 10 июня в Отчете о результатах исследования подтвердили наличие африканской чумы свиней во всех образцах.

Остатки туш были уничтожены, а территория продезинфицирована. Бесконтрольный подъезд транспортных средств и посещение территории запрещено, здесь объявлена карантинная зона.

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