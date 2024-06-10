Ми не врахували нюанс щодо підприємств, які підпадають під критерії бронювання, але ще не встигли забронювати своїх працівників – Федір Веніславський

Підприємство подаватиме список заброньованих працівників через «Дію», де він верифікується з Пенсійним фондом, і після верифікації в Реєстрі «Оберіг» фіксується, що ці громадяни є заброньованими і ніяких повісток вони не будуть отримувати – Веніславський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін затвердив новий Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (тобто, Порталу Дія). Відповідна постанова №650 була прийнята 5 червня. Дана постанова має вирішити певні проблеми з бронюванням.

Так, проблем з законом про мобілізацію немає, тож, вносити зміни до нього поки не будуть. Але є один «нюанс». Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

«Наразі якихось кричущих проблем з цим законом немає. Був єдиний момент.

Ми в законі не врахували нюанс щодо підприємств, які підпадають під критерії бронювання, але ще не встигли забронювати своїх працівників. Це, наприклад, підприємства, зокрема в сфері військово-промислового комплексу, критичної інфраструктури, залізничного транспорту, енергетики. Для того, щоб забронювати їхніх працівників, вони мають уточнити свої військово-облікові дані. А далі їм абсолютно законно приходять повістки, оскільки в них ще на сьогодні немає броні. Вийшло дещо замкнене коло» - пояснив Веніславський.

За його словами, цю проблему має вирішити електронне бронювання в «Дії»: коли непотрібно буде йти до ТЦК та СП, а підприємство, що має підстави забронювати працівників, просто подає список в «Дію». «Він верифікується з Пенсійним фондом, з Фондом соціального страхування. Вони підтверджують, що працівники працюють саме на цьому підприємстві, що за них сплачуються внески до Пенсійного фонду, до Фонду соціального страхування. І після верифікації зразу в системі «Оберіг» фіксується, що ці громадяни є заброньованими. І після цього військовозобов'язані заброньовані працівники оновлюють свої дані і ніяких повісток вони не будуть отримувати» - підкреслив він.

Також, за його словами, подовжувати 60-денний строк для оновлення військово-облікових даних, не будуть, бо заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко надала комітету статистику, згідно з якою з 18 травня по 3 червня свої дані оновили понад 1,5 мільйона українців.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала про новий порядок бронювання працівників апаратів судів та органів суддівського врядування, і пояснювала, кого можуть мобілізувати в судах, ВККС та ВРП.

Автор: Наталя Мамченко

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