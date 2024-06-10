Евродепутатом от Кипра может стать 24-летний ютубер и тиктокер

24-летний блоггер Фидиас Панайоту сам не верил, что получит такие результаты.

Источник фото: ВВС

На Кипре 24-летний блоггер Фидиас Панайоту, баллотировавшийся как независимый кандидат, может отобрать у традиционных политических сил одно из шести мест, отведенных островному государству в Европейском парламенте. Об этом сообщает «АP».

После подсчета более трех четвертей голосов неофициальные результаты показывают, что Фидиас Панайоту набирает почти 20% и совсем мало отстает от 1 и 2 места.

Как пишут в СМИ, опросы общественного мнения постоянно показывали, что Панайоту набирает высокие показатели, но никто не ожидал, что он так хорошо выступит только благодаря своей популярности в социальных сетях после двухмесячной кампании, в которой он, по сути, не предлагал никаких политических позиций.

В своих первых комментариях после закрытия избирательных участков и начальных результатов, показавших, что он стабильно занимает третье место, Фидиас, называющийся только своим именем, сказал, что было достигнуто «чудо», признавая, что он сам не верил, что получит такие результаты.

«Это может быть первый случай, когда полностью независимый кандидат, не имеющий даже намека на поддержку со стороны политической партии, сумел быть избранным, а социальные сети были его единственным оружием», — сказал Фидиас.

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