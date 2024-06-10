Євродепутатом від Кіпру може стати 24-річний ютубер і тіктокер

24-річний блогер Фідіас Панайоту сам не вірив, що отримає такі результати.

Джерело фото: ВВС

На Кіпрі 24-річний блогер Фідіас Панайоту, який балотувався як незалежний кандидат, може відібрати у традиційних політичних сил одне з шести місць, відведених острівній державі в Європейському парламенті. Про це повідомляє «АP».

Після підрахунку понад три чверті голосів неофіційні результати показують, що Фідіас Панайоту набирає майже 20% голосів та зовсім мало відстає від 1 і 2 місця.

Як пишуть у ЗМІ, опитування громадської думки постійно показували, що Панайоту набирає високі показники, але ніхто не очікував, що він так добре виступить лише завдяки своїй популярності в соціальних мережах після лише двомісячної кампанії, в якій він, по суті, не пропонував жодних політичних позицій.

У своїх перших коментарях після закриття виборчих дільниць і початкових результатів, які показали, що він стабільно займає третє місце, Фідіас, який називається лише своїм ім’ям, сказав, що було досягнуто «дива», визнаючи, що він сам не вірив, що отримає такі результати.

«Це може бути перший випадок, коли повністю незалежний кандидат, який навіть не має натяку на підтримку з боку політичної партії, зумів бути обраним, а соціальні мережі були його єдиною зброєю», — сказав Фідіас.

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