Вибори до Європарламенту: попередні підсумки по країнах

У Німеччині партія канцлера Олафа Шольца посіла третє місце, а у Франції президент Емманюель Макрон розпустив парламент через перемогу партії «Національне обʼєднання».

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У неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відбулися вибори до Європейського парламенту. Європейська народна партія, за попередніми даними екзитполів, перемагає на виборах. Про це йдеться у Прогнозі Європейського парламенту.

Попередні підсумки по країнах:

У Німеччині партія Олафа Шольца посіла третє місце після проросійської Альтернативи для Німеччини. На першому місці опозиційна Консервативна Християнсько-демократична спілка/Християнсько-соціальна спілка.

У Польщі переможцем стала Громадянська коаліція прем'єра Дональда Туска. На другому місці партія "Право та справедливість" Анджея Дуди.

В Угорщині перемогла партія Віктора Орбана.

В Австрії ймовірним переможцем стане проросійська Партія свободи.

У Словаччині на виборах на першому місці посіла словацька опозиційна партія "Прогресивна Словаччина", а партія прем'єра Роберта Фіцо на другому місці.

У Греції першість утримала рух "Нова Демократія" прем'єра Кіріакоса Міцотакіса.

В Іспанії перемагає опозиційна Народна Партія.

У Франції "Національне об'єднання" набрало майже третину голосів.

Нагадаємо, що кандидатка на посаду президента Єврокомісії від ЄНП Урсула фон дер Ляєн розповіла про мету створити більшість у Європарламенті з проукраїнськими силами.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск парламенту.

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