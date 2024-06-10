Вибори до Європарламенту: попередні підсумки по країнах

У неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відбулися вибори до Європейського парламенту. Європейська народна партія, за попередніми даними екзитполів, перемагає на виборах. Про це йдеться у Прогнозі Європейського парламенту.
Попередні підсумки по країнах:
У Німеччині партія Олафа Шольца посіла третє місце після проросійської Альтернативи для Німеччини. На першому місці опозиційна Консервативна Християнсько-демократична спілка/Християнсько-соціальна спілка.
У Польщі переможцем стала Громадянська коаліція прем'єра Дональда Туска. На другому місці партія "Право та справедливість" Анджея Дуди.
В Угорщині перемогла партія Віктора Орбана.
В Австрії ймовірним переможцем стане проросійська Партія свободи.
У Словаччині на виборах на першому місці посіла словацька опозиційна партія "Прогресивна Словаччина", а партія прем'єра Роберта Фіцо на другому місці.
У Греції першість утримала рух "Нова Демократія" прем'єра Кіріакоса Міцотакіса.
В Іспанії перемагає опозиційна Народна Партія.
У Франції "Національне об'єднання" набрало майже третину голосів.
Нагадаємо, що кандидатка на посаду президента Єврокомісії від ЄНП Урсула фон дер Ляєн розповіла про мету створити більшість у Європарламенті з проукраїнськими силами.
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск парламенту.
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