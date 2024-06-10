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ДБР та СБУ викрили схему ухилення від податків, яку організували рідні брати екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака

10:35, 10 червня 2024
Незаконна діяльність завдала державі збитків на суму майже 75 мільйонів гривень.
ДБР та СБУ викрили схему ухилення від податків, яку організували рідні брати екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака
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Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України заочно повідомили про підозру рідним братам екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхнім двом спільникам.

Наголошується, що вони організували на одному з підконтрольних підприємств Львівщини схеми ухилення від сплати податків. Це завдало державі багатомільйонних збитків.

Встановлено, що схема діяла декілька років до 2022 року на підприємстві з виготовлення цегли. Сировину для продукції підприємство видобувало на одному з кар’єрів регіону.

«За вказівкою власників директор, головний бухгалтер та інші посадовці підприємства підробляли документи про обсяги виготовленої продукції. Частину необлікованої продукції вони продавали юридичним та фізичним особам за готівку.

Також учасники схеми фальсифікували фінансову, податкову та статистичну звітність. Внаслідок цього впродовж п’яти років на підприємстві було приховано продукції на майже 160 млн грн, а держбюджет недоотримав майже  75 млн грн податків», — розповіли в ДБР.

За даними слідства, ці кошти передавалися Медведчуку та Козаку, які використовували їх, зокрема, для фінансування збройної агресії рф проти України.

Братам екснардепів, директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 9 млн грн – для директора, та 6 млн грн – для головного бухгалтера.

Також вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів та їхніх близьких родичів.

Братам Медведчука та Козака, які переховуються від правосуддя за кордоном, підозру було повідомлено заочно. Згодом їх буде оголошено у національний та міжнародний розшук.

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності.

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