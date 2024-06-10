Ярослава Магучіх вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

Українка вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту.

Джерело фото: Getty Images/David Ramos

Українська 22-річна стрибунка Ярослава Магучіх захистила звання чемпіонки Європи зі стрибків у висоту, яке вперше виборола у 2022 році.

Як пише «Суспільне», до фіналу жіночих стрибків у висоту пройшли дві українки: Ярослава Магучіх, а також Ірина Геращенко.

Стрибки у висоту:

Ярослава Магучіх (Україна) — 2.01 м Ангеліна Топич (Сербія) — 1.97 м Ірина Геращенко (Україна) — 1.95 м

Ярослава Магучіх — третя в історії стрибунка у висоту, що здобула понад дві нагороди на чемпіонатах Європи. Перед цим подібне вдавалося лише іспанці Рут Бейтії (тричі) та румунці Йоланді Балаш.

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