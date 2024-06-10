Практика судів
  1. В Україні

Ярослава Магучіх вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

10:24, 10 червня 2024
Українка вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту.
Ярослава Магучіх вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту
Джерело фото: Getty Images/David Ramos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська 22-річна стрибунка Ярослава Магучіх захистила звання чемпіонки Європи зі стрибків у висоту, яке вперше виборола у 2022 році.

Як пише «Суспільне», до фіналу жіночих стрибків у висоту пройшли дві українки: Ярослава Магучіх, а також Ірина Геращенко.

Стрибки у висоту:

  1. Ярослава Магучіх (Україна) — 2.01 м
  2. Ангеліна Топич (Сербія) — 1.97 м
  3. Ірина Геращенко (Україна) — 1.95 м

Ярослава Магучіх — третя в історії стрибунка у висоту, що здобула понад дві нагороди на чемпіонатах Європи. Перед цим подібне вдавалося лише іспанці Рут Бейтії (тричі) та румунці Йоланді Балаш.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виконавці грантових проектів міжнародних партнерів підлягають бронюванню на 100%

Представництва донорських установ і виконавці проектів міжнародної технічної допомоги відносяться «до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення».

Верховна Рада передбачила нову умову для звільнення від штрафів за порушення військового обліку

Новий закон передбачає – якщо Міноборони як держатель Реєстру «Оберіг» має можливість самостійно отримати персональні дані з інших електронних ресурсів, то відповідальність за статтями 210 та 210-1 КУпАП за порушення правил військового обліку не настає.

Новий порядок бронювання працівників апаратів судів та органів суддівського врядування: кого можуть мобілізувати в судах, ВККС та ВРП

Кабінет міністрів затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних в судах, КСУ, ВРП та ВККС – бронюванню підлягають не усі працівники патронатної служби, а держслужбовці – на 50%

Чоловік для отримання відстрочки звернувся до суду за встановленням юридичного факту постійного догляду за батьком – інвалідом ІІ групи

Як зазначив заявник, встановлення факту постійного ним догляду за хворим батьком має для нього юридичне значення та дозволить отримати відстрочку від призову, а іншим чином встановити даний факт можливості не має.

За самовільне залишення військової частини і дезертирство не будуть саджати до в’язниці, якщо до закінчення розслідування особа добровільно повернеться до служби

Якщо злочин вчинено вперше і до закінчення досудового розслідування чоловік добровільно заявить слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби, його звільнять від кримінальної відповідальності – законопроект.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ярослава Балан
    Ярослава Балан
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області