Ярослава Магучих второй раз подряд стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Украинская 22-летняя прыгунья Ярослава Магучих защитила звание чемпионки Европы по прыжкам в высоту, которое впервые завоевала в 2022 году.
Как пишет «Общественное», в финал женских прыжков в высоту прошли две украинки: Ярослава Магучих, а также Ирина Геращенко.
Прыжки в высоту:
Ярослава Магучих — третья в истории прыгунья в высоту, получившая более двух наград на чемпионатах Европы. Перед этим подобное удавалось только испанке Рут Бейтии (трижды) и румынке Йоланде Балаш.
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