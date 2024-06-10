Ярослава Магучих второй раз подряд стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Украинка второй раз подряд стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту.

Источник фото: Getty Images/David Ramos

Украинская 22-летняя прыгунья Ярослава Магучих защитила звание чемпионки Европы по прыжкам в высоту, которое впервые завоевала в 2022 году.

Как пишет «Общественное», в финал женских прыжков в высоту прошли две украинки: Ярослава Магучих, а также Ирина Геращенко.

Прыжки в высоту:

Ярослава Магучих (Украина) - 2.01 м Ангелина Топич (Сербия) - 1.97 м Ирина Геращенко (Украина) - 1.95 м

Ярослава Магучих — третья в истории прыгунья в высоту, получившая более двух наград на чемпионатах Европы. Перед этим подобное удавалось только испанке Рут Бейтии (трижды) и румынке Йоланде Балаш.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.