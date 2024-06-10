Отдельные предприятия смогут бронировать 100% работников, а другие – до 50%, — Федор Вениславский объяснил причину

Член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что все зависит от того, к какой сфере относится то или иное предприятие.

Член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью РБК-Украина объяснил ситуацию с бронированием работников.

Он дал понять, что некоторые предприятия смогут бронировать 100% работников, а другие – до 50%. Всё зависит от того, к какой сфере относится то или иное предприятие.

"Если мы говорим о сфере ОПК, энергетическом комплексе, критической инфраструктуре, то там может быть забронировано до 100% военнообязанных", - сказал Вениславский.

Также он добавил, что сейчас наиболее чувствительна тема бронирования работников органов Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По его мнению, работников органов Нацполиции и ГСЧС следует отнести из категории имеющих право на отсрочку в категорию тех, кто должен быть забронирован.

"Мы на комитете пришли к согласию, что нельзя усиливать Вооруженные силы за счет деятельности Нацполиции, которая обеспечивает такую ​​важную составляющую нацбезопасности как правопорядок и борьба с преступностью. Поэтому мы настаивали, что это должно быть 100%", - отметил Вениславский.

По его словам, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подпадает под две категории, которые предусмотрены для бронирования. В то же время, если другие работники, вроде вспомогательного персонала, этих органов не являются критически важными для функционирования, они должны быть мобилизованы.

Относительно механизмов определения подпадает ли предприятие под критерии бронирования, Вениславский отметил, что руководство должно обратиться в соответствующее министерство и продемонстрировать, что оно подпадает под те критерии, предусмотренные в законе и постановлении Кабмина.

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.

Также известно, что Кабмин разрешил бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике.

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