Федор Вениславский сообщил, будут ли электронные повестки и направления на ВЛК в «Резерв+»

В Украине не планируют внедрять электронные повестки через электронные кабинеты, – член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский.

В Украине не планируется внедрять электронные повестки и законом не предусмотрены электронные направления на военно-врачебную комиссию. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

По его словам, вопрос электронных повесток был очень дискуссионным при работе над законопроектом о мобилизации.

"И конечная позиция была консенсусной – электронных повесток через электронные кабинеты не будет", – сказал Вениславский.

Относительно ВЛК он сообщил, что нардепы не регламентировали в законе о мобилизации возможность отправки через электронный кабинет каких-либо сообщений или направлений на ВЛК.

"Поэтому с точки зрения закона направлять на ВЛК через электронные средства коммуникации нельзя", – добавил он.

Напомним, что заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что у «Резерв+» может появиться функция электронного направления на ВЛК.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство урегулировало статус приложения Резерв+. Однако ознакомиться с соответствующим постановлением невозможно, поскольку оно является документом с ограниченным доступом.

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