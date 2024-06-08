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В «Резерв+» может появиться функция электронного направления на ВВК, — Минобороны

20:32, 8 июня 2024
Планируется внедрить электронные направления на ВВК тем, кто имел статус «ограниченно пригодный», – замглавы Минобороны Екатерина Черногоренко.
В «Резерв+» может появиться функция электронного направления на ВВК, — Минобороны
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В Министерстве обороны собираются внедрить возможность получения электронного документа для прохождения военно-врачебной комиссии для лиц со статусом "ограниченно пригодный", который недавно был отменен. Об этом рассказала заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире "Суспильного"

Как сообщается, военнообязанные будут иметь возможность выбрать либо получить направление на прохождение ВВК во время личного визита в ТЦК, либо получить его в Резерв+.

"Хочу приоткрыть занавес, мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы по направлению на ВВК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в Резерв+. Это по желанию человека", - заявила Екатерина Черногоренко.

Это нужно, чтобы разгрузить ТЦК и не создавать дополнительные очереди на такое формальное действие, как получить направление, добавила Черногоренко.

Ранее сообщалось, что постановление Кабмина о приложении Резерв+ существует, но опубликовано не будет, что оставляет под вопросом его правовой статус.

Напомним, разработка мобильного приложения «Резерв+» обошлась примерно в 86 тысяч долларов США (3 413 448 грн). По словам Черногоренко, «финансирование разработки осуществлялось за средства благотворительного фонда».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство урегулировало статус приложения Резерв+. Однако ознакомиться с соответствующим постановлением невозможно, поскольку оно является документом с ограниченным доступом. 

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