В Одесской области планируют расширить дорогу Одесса—Рени

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что это нужно для облегчения движения легкового транспорта через пограничные пункты пропуска.

В Одесской области намерены расширить автодорогу "Одесса-Рени", чтобы обеспечить более удобную поездку легковым транспортом через пограничные пункты пропуска. Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщил Укринформ.

"Мы хотим, чтобы пограничники проверяли грузовики на специальных местах, чтобы обеспечить бесперебойное движение легкового транспорта", – рассказал Кипер.

По его словам, ОВА проанализировала заявки туристов на бронирование гостиниц и установила, что количество желающих отдохнуть в регионе в этом году значительно превышает ожидания.

При этом наиболее популярен Измаильский район, дорога к нему проходит через пункты пропуска на трассе Одесса-Рени. Там поэтому собираются большие очереди.

Напомним, что в Одессе был открыт первый пляж для отдыха.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.