В Одессе официально открыли для гражданских первый пляж

Список будет дополняться по мере прохождения проверок, отметили в ОВА.

Источник фото: Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» совместно подписали приказ о доступе людей к морю.

«С сегодняшнего дня первая открытая зона - пляж "Калетон" в Одессе», - написал Кипер.

Он отметил, что список будет дополняться по мере прохождения проверок.

«Рассчитываем открыть около 20 пляжей в Одессе и районе, а также одной лагуны в Измаильском районе», - сообщил Кипер.

В то же время он подчеркнул, что во время воздушной тревоги, в случае обнаружения подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов – нахождение людей у ​​моря запрещено.

Источник фото: Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер

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