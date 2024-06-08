В Одесі офіційно відкрили для цивільних перший пляж

Список буде доповнюватися в міру проходження перевірок, зазначили в ОВА.

Джерело фото: Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» спільно підписали наказ про доступ людей до моря.

«Відсьогодні перша відкрита зона - пляж "Калетон" в Одесі», - написав Кіпер.

Він зазначив, що список буде доповнюватися в міру проходження перевірок.

«Розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі», - повідомив Кіпер.

Водночас він наголосив, що під час повітряної тривоги, у разі виявлення підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів – перебування людей біля моря заборонено.

Джерело фото: Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер

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