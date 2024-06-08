В Одесі офіційно відкрили для цивільних перший пляж

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» спільно підписали наказ про доступ людей до моря.
«Відсьогодні перша відкрита зона - пляж "Калетон" в Одесі», - написав Кіпер.
Він зазначив, що список буде доповнюватися в міру проходження перевірок.
«Розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі», - повідомив Кіпер.
Водночас він наголосив, що під час повітряної тривоги, у разі виявлення підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів – перебування людей біля моря заборонено.
Джерело фото: Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер
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