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Польські фермери можуть заблокувати рух у пункті пропуску «Шегині – Медика» 9 червня – ДПСУ

11:34, 8 червня 2024
Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня.
Польські фермери можуть заблокувати рух у пункті пропуску «Шегині – Медика» 9 червня – ДПСУ
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У Державній прикордонній службі України повідомили про можливе блокування руху у пункті пропуску «Шегині-Медика».

«За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині».

Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня», - пишуть у ДПСУ.

Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, у Держприкордонслужбі мають повідомити додатково.

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