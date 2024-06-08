Практика судів
  1. В Україні

На території заповідника «Києво-Печерська лавра» розпочали археологічні розкопки

13:28, 8 червня 2024
У Митрополичому саду Лаври на місці склоробної майстерні розпочався сезон археологічних розкопок.
На території заповідника «Києво-Печерська лавра» розпочали археологічні розкопки
Джерело фото: МКІП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» розпочались археологічні розкопки у Митрополичому саду на місці склоробної майстерні кінця XI — початку XII ст. Про це повідомили у МКІП.

У 2023 році на території Митрополичого саду знайшли двоярусну споруду, у якій, скоріш за все, проживали майстри цього виробничого комплексу. Першими з них були візантійці, які мали власні секрети з виготовлення скла. Майстерня, облаштована для оздоблення Успенського собору, спеціалізувалася на створенні смальти. З неї, зокрема, викладали дивовижні мозаїки.

«Це досвід та столітні напрацювання європейських майстрів. Адже Візантійська імперія, що відома також як Східна Римська імперія — це Європа та весь її досвід. Тож ми не просто говоримо про необхідність єднання з європейським простором зараз, а ми були його частиною ще тисячу років тому. Європейські майстри приїжджали сюди, працювали тут в Лаврі, що доводять ці дослідження», — зауважив кандидат історичних наук Сергій Тараненко.

За кілька років досліджень науковці зібрали понад 10 тисяч одиниць матеріалу.

Їх будуть вивчати разом з новими знахідками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд самостійно встановив судовий контроль за виконанням судового рішення та зобов’язав Пенсійний фонд подати відповідний звіт

Верховний Суд звернув увагу, що встановлення судового контролю за виконанням судового рішення, зокрема у формі зобов`язання боржника подати до суду відповідний звіт сприяє забезпеченню реалізації принципу виконуваності судового рішення, запобігає можливому зловживанню з боку боржника і гарантує дотримання законності.

Реформа БЕБ, аудит НАБУ, створення ВАСУ та зміни до КПК – які питання назвали пріоритетними в МВФ

НАБУ чекає аудит, а БЕБ – реформа – про що розповіли у МВФ.

Ярослав Юрчишин вніс законопроект, який звільняє онлайн-медіа від відповідальності за коментарі читачів, якщо їх видалили протягом 3 днів з моменту отримання ухвали суду

Як зазначає Ярослав Юрчишин, через навалу російських ботів онлайн-медіа стало складніше оперативно відстежувати всі коментарі, тому цей законопроект скоротить час та витрати ЗМІ на судову тяганину.

НАЗК назвало проблеми щодо конфлікту інтересів в роботі членів ВРП та ВККС і запропонувало змінити законодавство

За словами НАЗК, допускається ситуація, у якій заява члена ВРП чи ВККС про самовідвід у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів не буде задоволена іншими членами ВРП чи ВККС, і такий член братиме участь у засіданні з питання, що становить для нього конфлікт інтересів.

Як колегії ВККС відмовляли кандидатам на посади суддів у наданні рекомендацій: статистика

Не виключено, що колегії ВККС під час співбесід з кандидатами на посади суддів місцевих судів дещо по-різному оцінювали певні факти та обставини.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Салоїд
    Надія Салоїд
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду