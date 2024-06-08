На території заповідника «Києво-Печерська лавра» розпочали археологічні розкопки

У Митрополичому саду Лаври на місці склоробної майстерні розпочався сезон археологічних розкопок.

Джерело фото: МКІП

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» розпочались археологічні розкопки у Митрополичому саду на місці склоробної майстерні кінця XI — початку XII ст. Про це повідомили у МКІП.

У 2023 році на території Митрополичого саду знайшли двоярусну споруду, у якій, скоріш за все, проживали майстри цього виробничого комплексу. Першими з них були візантійці, які мали власні секрети з виготовлення скла. Майстерня, облаштована для оздоблення Успенського собору, спеціалізувалася на створенні смальти. З неї, зокрема, викладали дивовижні мозаїки.

«Це досвід та столітні напрацювання європейських майстрів. Адже Візантійська імперія, що відома також як Східна Римська імперія — це Європа та весь її досвід. Тож ми не просто говоримо про необхідність єднання з європейським простором зараз, а ми були його частиною ще тисячу років тому. Європейські майстри приїжджали сюди, працювали тут в Лаврі, що доводять ці дослідження», — зауважив кандидат історичних наук Сергій Тараненко.

За кілька років досліджень науковці зібрали понад 10 тисяч одиниць матеріалу.

Їх будуть вивчати разом з новими знахідками.

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