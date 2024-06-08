Україна вперше сформувала замовлення на наукові розробки

У списку 25 техзавдань — навігаційні системи БПЛА, розпізнавання об’єктів за допомогою штучного інтелекту, технології водневого палива та інші.

Держава вперше сформувала замовлення на наукові розробки. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Раніше вчені самі вибирали, над якими розробками працювати. Спиралися на свій досвід та інтереси. Державне замовлення на наукові розробки було суто формальністю. Цього року це змінилося», — написав Михайло Федоров.

Вперше міністерства, зокрема Мінцифра, сформували 25 технічних завдань і тем для розробок. У списку — навігаційні системи БпЛА, розпізнавання об’єктів за допомогою ШІ, технології водневого палива та інші.

Крім того, тепер дослідники мають більший бюджет на розробку, кураторів від замовників і можуть залучати співфінансування від бізнесу, а процедура конкурсу повністю цифровізована й прозора, зазначив посадовець.

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