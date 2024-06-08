Украина впервые сформировала заказ на научные разработки

В списке 25 техзаданий – навигационные системы БПЛА, распознавание объектов с помощью искусственного интеллекта, технологии водородного топлива и другие.

Государство впервые сформировало заказы на научные разработки. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Раньше ученые сами выбирали, над какими разработками работать. Опирались на свой опыт и интересы. Государственный заказ на научные разработки был чисто формальностью. В этом году это изменилось», – написал Михаил Федоров.

Впервые министерства, в частности, Минцифра, сформировали 25 технических задач и тем для разработок. В списке – навигационные системы БпЛА, распознавание объектов с помощью ИИ, технологии водородного топлива и другие.

Кроме того, теперь исследователи имеют больший бюджет на разработку, кураторов от заказчиков и могут привлекать софинансирование от бизнеса, а процедура конкурса полностью цифровизирована и прозрачна, отметил чиновник.

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