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Сборная Украины по футболу объявила окончательный состав команды на Евро-2024

11:16, 8 июня 2024
Тренерский штаб сборной Украины сформировал официальную заявку команды на финальную часть Евро-2024.
Сборная Украины по футболу объявила окончательный состав команды на Евро-2024
Источник фото: uaf.ua
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Сборная Украины по футболу объявила окончательный состав команды, который примет участие в Евро-2024. Об этом говорится в сообщении Украинской ассоциации по футболу.

Подать заявку команда должна была до 7 июня. Именно в последний день тренерский штаб объявил окончательный состав команды.

Список футболистов на Евро-2024:

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо» Киев), 12. Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), 24. Александр Тимчик («Динамо» Киев), 16. Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), 13 .Илья Забарный («Борнмут», Англия), 3. Александр Сваток (СК «Днепр-1» Днепр), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир).

Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все – «Шахтер» Донецк), 17. Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков («Жирона», Испания), 10. Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), 8. Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: 11. Артем Довбик (Жирона, Испания), 9. Роман Яремчук (Валенсия, Испания), 25. Владислав Ванат (Динамо Киев).

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