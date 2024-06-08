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Збірна України з футболу оголосила остаточний склад команди на Євро-2024

11:16, 8 червня 2024
Тренерський штаб збірної України сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024.
Збірна України з футболу оголосила остаточний склад команди на Євро-2024
Джерело фото: uaf.ua
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Збірна України з футболу оголосила остаточний склад команди, який візьме участь у Євро-2024. Про це йдеться у повідомленні Української асоціації з футболу.

Подати заявку команда мала до 7 червня. Тож саме в останній день тренерський штаб оголосив остаточний склад команди.

Перелік футболістів на Євро-2024:

Воротарі: 1. Георгій Бущан («Динамо» Київ), 12. Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), 23. Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: 22. Микола Матвієнко, 2. Юхим Конопля, 21. Валерій Бондар (усі — «Шахтар» Донецьк), 24. Олександр Тимчик («Динамо» Київ), 16. Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), 13. Ілля Забарний («Борнмут», Англія), 3. Олександр Сваток (СК «Дніпро-1» Дніпро), 4. Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), 26. Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир).

Півзахисники: 7. Андрій Ярмоленко, 19. Микола Шапаренко, 18. Володимир Бражко (усі — «Динамо» Київ), 6. Тарас Степаненко, 20. Олександр Зубков, 14. Георгій Судаков (усі — «Шахтар» Донецьк), 17. Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), 15. Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), 10. Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), 5. Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), 8. Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія).

Нападники: 11. Артем Довбик («Жирона», Іспанія), 9. Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), 25. Владислав Ванат («Динамо» Київ).

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