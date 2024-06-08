У Білоцерківській виправній колонії приховали нещасний випадок на виробництві із засудженим

Нещасний випадок на виробництві стався 26 квітня цього року із засудженим, який відбуває покарання у колонії, під час виконання робіт на контрагентському об'єкті.

Працівники Офісу Омбудсмана в ході виконання функцій національного превентивного механізму виявили факт прихованого нещасного випадку на виробництві, який трапився 26 квітня цього року із засудженим, що відбуває покарання в державній установі «Білоцерківська виправна колонія № 35», під час виконання робіт на контрагентському об’єкті.

З метою подальшого з’ясування усіх обставин приховування нещасного випадку та притягнення до відповідальності винних осіб буде ініційовано в територіальних органах Держпраці, Пенсійного фонду України та медичних закладах проведення низки службових розслідувань та перевірок правоохоронними органами із прийняттям рішень в порядку ст. 214 КПК України.

Як повідомили у Офісі Омбудсмана, було встановлено, що в порушення вимог законодавства України про охорону праці роботодавець не забезпечив своєчасне інформування упродовж однієї доби територіальні органи Держпраці та Пенсійного фонду України про нещасний випадок у нього на виробництві.

У свою чергу, територіальні органи Держпраці та Пенсійного фонду України також не ініціювали проведення розслідування за інформацією, яка повинна була надходити до них з медичних закладів швидкої медичної допомоги та лікарні, що надавали медичну допомогу засудженому.

«Лише за втручання Представника Уповноваженого з прав людини в місцях несвободи в державній установі «Білоцерківська виправна колонія № 35» провели службове розслідування та розпочали адміністрацією підприємства комісійне розслідування нещасного випадку», - пишуть в Офісі.

За результатами вжитих заходів нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом із складанням акту форми Н-1 та подальшим нарахуванням страхових виплат потерпілому від нещасного випадку на виробництві.

Як відомо, Державне бюро розслідувань викрило численні факті катування ув’язнених у низці регіонів України. Оголошено підозри у катуванні чотирьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.