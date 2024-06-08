У Копенгагені напали на прем’єрку Данії Матте Фредеріксен

Поліція Копенгагена підтвердила інцидент, ведеться розслідування справи.

Джерело фото: ekstrabladet.dk

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці Данії Копенгагені чоловік напав на голову уряду країни Метте Фредеріксен, повідомляють видання «Ekstra Bladet».

Нападник ударив Фредеріксен на площі Культорвет у Старому місті. В офісі прем’єр-міністерки заявили, що «шоковані тим, що сталося».

За словами джерела «Ekstra Bladet», із головою уряду все гаразд, але вона «дуже вражена» подією.

Нападник був затриманий.

Метте Фредеріксен обіймає посаду голови уряду Данії з 2019 року.

У ЗМІ пишуть, що поліція Копенгагена підтвердила інцидент. Зараз ведеться розслідування справи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.